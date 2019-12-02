Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу «Сила Сибири». Об этом они объявили в ходе телемоста, который транслировал телеканал «360».

В ходе церемонии открытия российский лидер сказал, что разрешает открыть кран, а его китайский коллега произнес «поехали».

Путин подчеркнул, что установлению российско-китайских отношений в этом году исполняется 70 лет.

«Сила Сибири» — это газопровод, созданный для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны АРТ. Его протяженность составляет 2159 км, а диаметр трубы — 1420 мм. Экспортная мощность — 38 млрд кубометров газа ежегодно.