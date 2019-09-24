ЦБ не исключает введения отрицательных ставок по валютным вкладам

Российский Центральный банк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам в стране по просьбе ряда крупных банков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой.

По ее словам, в настоящее время ЦБ обдумывает эту идею и обсуждает планы по ее реализации. Однако она отметила, что окончательного решение о введения отрицательных ставок пока нет.

Данилова объяснила, что банки сделали это предложение ЦБ из-за убытков, вызванных после потока привлеченных средств и размещения их в иностранных банках.

Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до 7%.