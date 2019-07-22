У россиян стало больше «свободных денег»

Объем «свободных денег» у россиян стал больше на 11,4% по сравнению с маем 2019 года и составил 33,1 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне после покупки всех необходимых товаров и оплаты всех необходимых услуг у граждан оставалось 33,1 тыс. рублей. Отмечается, что это самый высокий показатель за исключением декабря 2018 года.

Сообщается, что и в мае объем «свободных денег» увеличился по сравнению с апрелем и составил 29,1 тыс. рублей.

В городах-миллионниках в июне за месяц индекс повысился на 12% и составил 42 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей.