Экономист прокомментировал введение Киевом спецпошлин на российское дизтопливо

Политолог, экономист Александр Дудчак высказался насчет решения Украины ввести спецпошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ, сообщает RT.

По его словам, это решение сильно скажется на ценах. Так, для украинского рынка они повысятся, что приведет к переплатам для украинских граждан.

Ранее сообщалось, что специальная пошлина на дизель с 1 августа этого года составят 3,75%, а с 1 октября вырастут до 4%.