СМИ рассказали о риске остановки работы мусорных операторов в России

Операторы, которые занимаются утилизацией мусора, столкнулись с проблемами относительно платы за свою работу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина.

Как отмечается, сбор платежей в стране в среднем составляет 50,3%. Причем в ряде регионов операторы могут прекратить свою работу в связи с низкой собираемостью. Речь идет, в первую очередь, о Дагестане и Самарской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Пермском крае, Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях, а также Ульяновской области. Согласно данным, собираемость в этих регионах составляет от 5 до 30%.

Реклама

Уточняется, что 80% регионов должны перейти на новую систему — определиться со схемой вывозы и утилизации мусора, а также назначить оператора.

Ранее сообщалось, что Путин поручил остановить рост тарифов для населения на вывоз мусора.