WSJ: Иран готовится противостоять санкциям США с новым бюджетом

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Иран планирует выделить больше средств для бедного населения и увеличить зарплаты государственным служащим, поскольку находящееся под давлением санкций США государство пытается повысить уровень жизни, пишет The Wall Street Journal.

Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту бюджет в $42,7 млрд на следующий год. Ранее в этом году президент США Дональд Трамп вышел в одностороннем порядке из иранской ядерной сделки и вновь ввел санкции в отношении Ирана. Ожидается, что эти санкции приведут к сокращению экономики Ирана в следующем году.

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Теперь парламент должен одобрить бюджет Роухани. На этой неделе иранский президент признал напряженную финансовую ситуацию в стране, но пообещал противостоять новым санкциям США.

Так, правительство ожидает снижения продаж нефти, но намерено использовать государственные финансовые резервы для восполнения дефицита бюджета.

В телевизионном обращении Роухани подчеркнул, что санкции в любом случае окажут негативное влияние на экономику страны и жизнь людей, однако заверил, что США ждет «провал». По его словам, ожидается 20-процентный рост доходов пенсионеров и госслужащих.

Бюджет следующего года предполагает добычу нефти примерно в 1,5 млн баррелей в день, в предыдущем бюджете говорилось о добычи 2,41 млн баррелей в день.