Макрон поддержал соглашение по Brexit
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей поддержке соглашения по выходу Великобритании из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.
«Соглашение, которое было достигнуто вследствие выбора британского народа, я считаю хорошим. Я его поддерживаю», — сказал Макрон.
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Он подчеркнул, что его достижению помогла «большая работа» и многочисленные переговоры.
Французский лидер добавил, что хотел бы обсуждения будущих отношений между Великобританией и ЕС.
Макрон отметил, что Великобритания продолжит играть важную роль, это «совершенно ясно».
Ранее Европарламент назвал сроки голосования в поддержку соглашения о Brexit.