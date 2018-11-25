Макрон поддержал соглашение по Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/718/11602718/RTX43VWL-pic905-895x505-44380.jpg">

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей поддержке соглашения по выходу Великобритании из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Соглашение, которое было достигнуто вследствие выбора британского народа, я считаю хорошим. Я его поддерживаю», — сказал Макрон.

Реклама

Он подчеркнул, что его достижению помогла «большая работа» и многочисленные переговоры.

Французский лидер добавил, что хотел бы обсуждения будущих отношений между Великобританией и ЕС.

Макрон отметил, что Великобритания продолжит играть важную роль, это «совершенно ясно».

Ранее Европарламент назвал сроки голосования в поддержку соглашения о Brexit.