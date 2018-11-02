Акции Apple упали, несмотря на рекордную выручку по итогам квартала

Акции Apple подешевели на 7% из-за того, что корпорация не смогла добиться роста продаж смартфонов iPhone. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, в нынешнем квартале Apple продали почти 47 млн iPhone, примерно то же количество устройств, что и годом ранее. Отмечается, что продажи планшетов iPad снизились на 6% и составили 9,7 млн, а компьютеры Mac показали снижение на 2% до 5,3 млн.

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При этом за четвертый квартал нынешнего года, который завершился в конце сентября, выручка компании составила $62,9 млрд — этот показатель выше прошлогоднего результата на 20% и является рекордным за все время существования корпорации. Рекордной также оказалась чистая прибыль в размере $14,1 млрд (около $2,91 за акцию). Этот показатель вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Apple представила новые iPad и MacBook.