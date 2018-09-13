МЭА не стало изменять прогноз по росту спроса на нефть в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным МЭА, спрос на нефть в мире в текущем году составит 99,3 млн баррелей в сутки, в 2019 году — 100,8 млн баррелей в сутки.

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«Данные за июнь и июль показывают значительное замедление спроса на нефть в Европе и сильный спрос в странах вне ОЭСР», — заявили в МЭА.

Ранее сообщалось, что Международное энергетическое агентство повысило прогноз по добыче нефти в России в 2018 году на 10 тыс. баррелей в сутки, до 11,49 млн баррелей в сутки.

По данным МЭА, в 2017 году добыча нефти в России составила 11,36 млн баррелей в сутки.