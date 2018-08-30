Nord Stream 2 приступила к подготовке строительства «Северного потока — 2» в России

Компания Nord Stream 2 начала подготовительные работы к строительству газопровода «Северный поток — 2» в России. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление компании.

«Компания Nord Stream 2 начала расчистку коридора трассы от растительности вдоль маршрута газопровода и строительство временной подъездной дороги в Кургальском заказнике», — заявили в Nord Stream 2.

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В компании также отметили, что метод строительства, разработанный специально для участка газопровода в Кургальском заказнике, позволил компании уменьшить коридор строительства и соответствующие воздействия более чем на 50% по сравнению с традиционными методами строительства.

Ранее сообщалось, что немецкая компания может выйти из проекта «Северный поток — 2» из-за санкций США.