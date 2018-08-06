В АТОР оценили возможные компенсации в случае банкротства «Натали Турс»

При прекращении деятельности туроператора «Натали Турс» туристы смогут получить максимум 4,2% от потраченной на путевку суммы при задействовании механизма финансовых гарантий. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Ранее в «Натали Турс» подтвердили, что до конца года компания продала около 30 тысяч туров: оценочно, общая их стоимость составляет не менее 1,2 млрд руб. Таким образом, в случае задействования механизма фингарантий, каждый турист сможет получить (как максимум) только 4,2% от суммы, уплаченной за путевку от «Натали Турс»», — заявили в АТОР.

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Отмечается, что «Натали Турс» реализовывала туры в основном от своего юридического лица «Панорама Тур».

Ранее в РСТ сообщили, что клиенты «Натали Турс» начали угрожать туроператору.