Трамп: торговые барьеры других стран «хуже террористов»

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые барьеры, которые создают другие страны, для Соединенных штатов «хуже террористов» и он не будет отказываться от повышения пошлин на сталь и алюминий, передает РИА «Новости».

«Люди должны понимать, что наша страна обворовывалась в торговле практически каждой другой страной в мире, друзьями и врагами, всеми. Китай, Россия и люди, которых мы считаем прекрасными, Европейским Союзом! С ними нельзя вести дела, у них торговые барьеры хуже, чем террористы, которые у них, конечно, но торговые барьеры гораздо хуже террористов», — сказал Трамп.

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Президент считает, что США «за последние несколько лет теряли по 800 миллиардов долларов ежегодно».

Ранее Трамп заявлял, что сталелитейная и алюминиевая промышленность США мертвы.