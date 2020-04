Рубль тревоги нашей: что будет с российской валютой

Рубль в понедельник снова существенно снизился к основным валютам. Доллар в понедельник на Московской бирже вырос к рублю на 1,19% и достигал отметки в 78,1 рубля, к евро — на 0,9%, до 83,87 рубля.

Максимальное значение за неделю (с 13 апреля по 20 апреля) — 73,338 руб. за доллар, минимальное значение составляло — 71,1167 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,80 руб.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,18% по сравнению с предыдущим днем. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос на 0,29%, сообщает Finmarket.

Эксперты отмечают, что рубль в очередной раз ослаб к основным валютам из-за обвального падения цен на нефть. «Стоимость американского эталона (WTI) рухнула до самых низких отметок с 1999 года — $14,5 за баррель, так как буровая активность американских компаний все еще находится на довольно высоком уровне, несмотря на существенное падение глобального спроса», — отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Негативные ожидания по глобальной экономике также способствуют бегству инвесторов из активов развивающихся стран, из того же рубля, добавляет Дадашев. Ранее МВФ обновил макропрогноз, в котором указал на падение российской экономики на 5,5%.

Страхи по поводу барреля

Но к традиционным негативным факторам, вызывающим ослабление рубля, в последние дни добавилась общая нервозность инвесторов и рядовых граждан. Например, участники рынка находятся под давлением такого фактора, как растущие опасения, что добываемую нефть вскоре негде будет хранить.

При этом никто из экспертов не может даже приблизительно сказать, когда резервуары наполнятся и нефть будут, что называется, отдавать бесплатно. Но эти опасения усиленно циркулируют по рынку.

Разброс оценок по наполнению нефтяных резервуаров под завязку и даже плавучих танкеров — плюс-минус полтора месяца.

После публикации прогноза Международным энергетическим агентством 16 апреля нефтяные котировки показали резкую негативную динамику. Так на стоимости мог сказаться рост запасов нефти в США. Фьючерсы на Brent в тот день уверенно опускались ниже $30 за баррель, демонстрируя сокращение длинных позиций участниками торгов, разочарованными слабым потенциалом сделки ОПЕК+ и отсутствием заявлений МЭА о масштабной закупке нефти для стратегических резервов.

Нервозность на глобальных рынках с тех пор оформилась в самостоятельную движущую силу. Настроения инвесторов, отслеживающих стоимость барреля и курсы валют, теперь не просто добавляют доли процентов к курсообразованию, а являются чуть ли не основным «движущим фактором», отмечают эксперты.

«Тревожность участников рынков остается на повышенных уровнях. Вирусная эпидемия все еще не прошла активную фазу распространения и рынкам все еще не удается в полной мере оценить масштабы давления вирусного фактора на мировые экономики», — отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его словам, в этих условиях можно наблюдать возвращение рынков к спадам, в целях минимизации рисков инвесторы могут использовать такие стратегии, как, например, «sell in May and go away» («продать в мае и уйти» — инвестиционная стратегия, предполагающая более сильный рост фондового рынка в ноябре-апреле и «выход» на летний период).

Центробанк может выступить агрессором

ЦБ вернулся к практике закупки валюты в целях поддержания рубля. «Следствием сохранения столь низких нефтяных цен является возобновление увеличения покупок валюты ЦБ РФ – ежедневные объемы возвращаются на уровни $200 млн и на этой неделе могут превысить данные отметки», — говорит Покатович.

При этом эксперт указывает, что покупки валюты в данных объемах, довольно скромных, «не являются основным драйвером формирования рублевого курса». Однако ЦБ вынужден убирать лишнюю валюту с рынка для того, потому что это оказывают «стабилизирующее воздействие на участников рынка».

Стабильности курса рубля теперь в большей степени угрожает даже не инфляция, выросшая за неделю (с 7 по 13 апреля) всего на 0,2%. Это даже ниже темпов роста в прошлые три недели не смотря на ажиотажный спрос на продукты. Тот же ЦБ, например, признает, что проинфляционный импульс «постепенно угасает».

17 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о росте инфляционных ожиданий, другими словами повышению страха относительно стоимости товаров, что неизбежно подрывает доверие к рублю.

Следующим этапом давления на рубль будет снижение ключевой ставки Центробанком. Заседание регулятора намечено на 24 апреля. «Сценарий снижения ключевой ставки по итогам апрельского заседания ЦБ РФ сейчас воспринимается рынком как базовый. Сам факт того, что рынок «закладывается» на снижение ключевой ставки сейчас формирует определенное давление на рублевый курс, так как в рынке присутствуют мнения о том, что монетарной регулятор может пойти на агрессивные шаги снижения ставки, например, сразу на 100-150 б.п.», — говорит Покатович.

При таких «вводных» население, как и инвесторы, могут наращивать склонность к покупкам защитных активов, в том числе в виде устойчивой долларовой валюты, добавляет Покатович.

Эксперты не исключают, что при новых «волнах» рыночного пессимизма, рублевая валюта временно может ослабляться к уровням 80 рублей за доллар и ниже.

Зато власти действуют довольно хладнокровно, считает управляющий партнёр фонда Management Development Group Дмитрий Потапенко. «Власти сейчас ничего не расходуют. Ждут, когда и куда поползут нефтяные цены. Я думаю, что они будут это делать и летом», — говорит Потапенко.

К 17.00 мск понедельника рубль немного отыграл свои позиции, доллар и евро прибавили по полпроцента. Доллар торговался у отметки 74,4 руб., евро — 80 руб. Курсы ЦБ на 21 апреля: доллар — 74,6 руб., евро — 81,1 руб.