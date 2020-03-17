Риск дефолта: Украина не сможет вернуть долги без помощи

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский увидел угрозу дефолта для Украины. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».

«Как государство и экономика — мы идем к дефолту», — подчеркнул депутат. По мнению Дубинского, Киев не в состоянии расплатиться с долгами, накопившимися на внутреннем и внешнем рынках — если стране не окажут глобальную финансовую помощь в Международном валютном фонде (МВФ).

По словам парламентария, у Украины нет плана «выживания», если МВФ откажется предоставить ей помощь. «Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса — есть план? Нет плана», — отметил он.

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За последнее время это уже не первый случай, когда Украине предрекают дефолт. Экс-министр экономики страны Виктор Суслов говорил, что бюджетный кризис на Украине угрожает государству невозможностью расплатиться по долговым обязательствам.

В начале января глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что углубление кризиса украинской экономики 2019-го года может привести к дефолту.

«Кризис <...> больше всего проявился в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. И катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность правительства», — пояснил политик.

По словам Медведчука, продолжающаяся многие месяцы тенденция падения промышленности «ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины» уже в 2020 году. Он также отметил, что в Киеве единственно возможным способом избежать дефолта считают помощь МВФ.

Медведчук добавил, что Украине необходимо срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и «неотложно сформировать правительство национального спасения».

В начале ноября 2018 года Петр Порошенко, который тогда был президентом Украины, признал, что страна является одним из беднейших государств Европы. В своем выступлении на заседании Совета регионального развития в Киеве он указал, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил Порошенко. Он также рассказал о вине текущих властей в слишком медленном развитии экономики.

В январе 2019 года Порошенко пообещал украинцам, что они почувствуют улучшение жизни «максимум через три года». По его словам, худшие времена для страны уже позади. «Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества», — заявил Порошенко на выступлении по случаю Дня соборности Украины.

Он подчеркнул, что Украина движется по европейскому пути, который обеспечивает высокий уровень жизни. В стране уже провели ряд важных реформ, которые призваны повысить уровень жизни граждан, добавил Порошенко.

После смены власти экономическая политика Украины претерпела изменения — но она по-прежнему направлена на попытку вылезти из долгов перед МВФ. Украина стала членом МВФ в 1992 году. За почти 30-летнюю историю объем финансовой помощи Украине оценивается в десятки миллиардов долларов.

По данным Нацбанка Украины, долги страны только перед МВФ, не считая других международных кредиторов, составляют сейчас 269,311 млрд гривен, или более $10 млрд.

Вопреки позиции Минфина президент Украины Владимир Зеленский собирается продолжать сотрудничество с МВФ, а фонд называл «надежным партнером Украины». До этого он признавал, что страна затягивает с реформами, которых от Киева ждут иностранные кредиторы. Однако ради транша обещал их ускорить. В частности, ранее украинские власти анонсировали большую приватизацию и земельную реформу.

В конце января 2020 года министр финансов Украины Оксана Маркарова допустила возможность прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом. «Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ», — написала министр в Facebook.

Фактически план таков — в последний раз взять кредит, вернуть долги и больше не просить денег у фонда. Эксперты низко оценили возможности Украины держаться в рамках этого сценария.