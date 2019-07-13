Пора трудиться: подросткам разрешили работать

Граждане России, не достигшие совершеннолетия, могут самостоятельно начать работать и заключить трудовой договор в тот момент, когда им исполнится 16 лет. Впрочем, начать работу подростки могут и в более младшем возрасте, рассказали РИА «Новости» в Роструде.

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Так, например, подростки в возрасте 15 лет могут выполнять легкий труд, который не причинит вред их здоровью. Правда, если несовершеннолетний гражданин начинает работать до того, как он получил общее среднее образование, например, если подросток просто оставил школу или если он после отчисления из школы продолжает учиться на вечерней форме обучения, то работа, на которую его принимают, не должна препятствовать ученику в освоении общеобразовательной программы.

14-летних, уже получивших общее образование, то есть школьников после окончания 9 класса, тоже можно привлекать к выполнению легкого труда. Но в таком случае один из родителей и органы опеки должны дать на это письменное разрешение. Если подросток в свои 14 лет продолжает учиться, то работать он сможет только в свободное от учебы время.

Обычно подростки работают во второй половине дня в будни, в выходные и в период школьных каникул.

Если один из родителей выступает против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, то должно учитываться мнение самого подростка и органов опеки и попечительства.

Дети младше 14 лет в целом могут работать, условно говоря, на сцене, — в кино, театре, они имеют право участвовать в концертах или цирковых представлениях, но только в том случае, если работа не причинит ущерба здоровью и их нравственному развитию. Для этого также необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель или опекун.

В Роструде напомнили, что перед заключением трудового договора несовершеннолетний гражданин должен пройти медицинский осмотр. В дальнейшем такой осмотр придется проходить каждый год до совершеннолетия.

В момент первого трудоустройства работодатель обязан оформить подростку трудовую книжку и передать в Пенсионный фонд (ПФР) данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета. Не лишним будет добавить, что взносы в ПФР и социальные фонды за несовершеннолетнего сотрудника работодатель тоже обязан платить. Сейчас общие взносы в три фонда — пенсионный, медицинского страхования и социального страхования — составляют 31% от суммы оклада работника.

Несовершеннолетних подростков нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда или к подземным работам. То есть они не могут трудиться на сталелитейном производстве или в шахте, даже на относительно легких работах.

Подросткам нельзя устанавливать испытательный срок. Кроме того, их нельзя брать на работу, которая может причинить вред здоровью или нравственному развитию: например, они не должны работать в игорном бизнесе и ночных клубах.

Работодателям следует помнить о том, что несовершеннолетним работникам положено устанавливать сокращенный рабочий день: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов. При совмещении работы с учебой рабочее время ребенка должно сокращаться не менее чем вдвое.

При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. При совмещении работы с учебой продолжительность смены сокращается до 2,5 часов для детей от 14 до 16 лет и до 4 часов для работников в возрасте от 16 до 18 лет.

Большинство россиян одобряют желание подростков начать работать до наступления совершеннолетия, свидетельствует социологическое исследование ВЦИОМ, проведенное в июне этого года.

Согласно опросу,

74% опрошенных граждан сами начали работать в подростковом возрасте, при этом чаще всего это делали мужчины. В среднем первые заработанные деньги россияне получали в 16 лет.

Чаще всего российские подростки начинали свою трудовую деятельность в колхозах и совхозах — 14%, на заводах и производствах — 8%, а также в сфере торговли --7%, отмечается в исследовании.

Опрошенные граждане отметили, что начало трудовой деятельности до 18 лет позволяет подросткам быть финансово независимыми, приобщаться к труду и уважать чужой, а также начать полезную деятельность взамен безделья.

Количество вакансий для подростков на популярных сервисах по поиску работы стало больше по сравнению с летними сезонами в 2017-м и 2018-м годах, говорится в исследовании компании HeadHunter. В разных регионах предложение изменилось по-своему, но, например, в Новосибирске число вакансий возросло в 10 раз.

Чаще всего подросткам предлагают подработку в качестве стажера, менеджера по продажам и по работе с клиентами, промоутера, официанта.

Каждая третья вакансия предполагает работу по гибкому графику. Средние зарплаты составляют от 10 до 30 тыс. рублей. Сами школьники размещают резюме на соискание таких должностей, как курьер, администратор, официант, а также сценарист, сборщик компьютеров, флорист, почтальон. Возраст соискателей составляет от 14 до 17 лет. Желаемую зарплату указывают в диапазоне от 10 до 15 тыс. рублей.