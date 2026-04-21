Страховой стаж в 2026 году: кого коснулись изменения и как это повлияет на размер пенсии

Что такое страховой стаж, как он влияет на пенсию и у кого его стали считать по новым правилам

В России изменились правила подсчета страхового стажа при назначении пенсии. Теперь для некоторых категорий граждан его будут учитывать по-новому. Как именно скорректирован порядок расчета страхового стажа, кого касаются нововведения и как накопить больше стажа и пенсионных баллов — в материале «Газеты.Ru».

Что такое страховой стаж

Страховой стаж — это периоды в трудовой деятельности человека, в течение которых его работодатель уплачивал за него взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а также иные периоды, засчитываемые в стаж.

В частности, к ним относятся:

* военная служба и другая, приравненная к ней;

* периоды получения пособия по временной нетрудоспособности;

* период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

* период получения пособия по безработице;

* период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности;

* период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

* период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства;

* период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ;

* период пребывания в добровольческом формировании.

Страховой стаж определяет право работника на страховую пенсию и напрямую влияет на ее размер. Для назначения страховой пенсии нужно накопить не менее 15 лет стажа.

Возраст выхода на пенсию в 2026 году:

* 59 лет — для женщин;

* 64 года — для мужчин.

Возраст выхода на пенсию в 2028 году:

* 60 лет — для женщин;

* 65 лет — для мужчин.

Если к моменту достижения пенсионного возраста человеку не хватает страхового стажа для начисления пенсии, то он может рассчитывать только на социальную пенсию по старости. Она назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Максим Блинов/РИА Новости

Правила подсчета страхового стажа в 2026 году: что изменилось

В 2026 году в России изменились правила подсчета страхового стажа при начислении пенсии. Они коснулись нескольких категорий граждан, пояснил «Газете.Ru» ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ Ярослав Климов.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Многодетные родители с пятью и более детьми

Как отметил Ярослав Климов, ранее отпуск по уходу за ребенком до полутора лет засчитывался в стаж, но не более чем за четверых детей, то есть суммарно — не свыше шести лет.

«Пятый, шестой и последующие дети в этом расчете попросту не учитывались. С 2026 года ограничение снято, и все фактическое время ухода за детьми идет в стаж без каких-либо потолков», — пояснил эксперт.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в разговоре с «Газетой.Ru» обратила внимание, что за первого ребенка начисляется 1,8 ИПК индивидуальные пенсионные коэффициенты, или пенсионные баллы за полный год ухода, за второго — 3,6 ИПК, а за третьего и каждого последующего — 5,4 ИПК. Но при условии, что родитель в период ухода за ребенком до полутора лет не работал и получал государственное пособие по уходу за ребенком.

Перерасчет пенсии носит заявительный характер, пояснили «Газете.Ru» в Отделении Социального фонда России по Москве и Московской области.

«Если мамы-пенсионеры с пятью и более детьми еще не подавали заявление, они могут оформить его в любое время. Сделать это можно в личном кабинете на портале «Госуслуг» или в клиентской службе Отделения СФР. Жительницам Москвы и Подмосковья, которым только предстоит оформлять пенсию, уход за всеми детьми будет учитываться автоматически», — подчеркнули в пресс-службе Отделения СФР по Москве и Московской области.

Многоплодная беременность

Вторая группа — родители при рождении детей в случае многоплодной беременности. До недавнего времени период по уходу за двойней или тройней у одного из родителей засчитывался так же, как за одним ребенком.

«Это было не просто несправедливо, это противоречило самой логике системы. Теперь время ухода суммируется за каждого ребенка отдельно. Соответственно, за двойню родитель получает три года стажа, за тройню — четыре с половиной», — подчеркнул Ярослав Климов.

Работники сельского хозяйства

Третья категория граждан — работники сельскохозяйственной отрасли. Для них критически важен рубеж 30 лет сельскохозяйственного стажа: именно он дает право на ежемесячную надбавку в 25% к фиксированной части страховой пенсии, которая сохраняется даже при переезде в город.

«Декретные периоды включались в этот стаж и раньше, но упирались в то же шестилетнее ограничение. Теперь лимит снят, и часть сельских пенсионеров, которым прежде не хватало нескольких лет, получила возможность оформить перерасчет», — пояснил Ярослав Климов.

Эти новшества не отменяют необходимости работать, чтобы получить достаточный для назначения страховой пенсии стаж и необходимое количество ИПК, обращают внимание эксперты.

«Несмотря на эти очень гуманные и симпатичные нововведения, они автоматически не дадут права родителям близнецов или тройняшек, многодетным родителям, людям, работающим в сельском хозяйстве, на самую максимальную пенсию», — подчеркнула Наталья Мильчакова.

В пример аналитик привела мать двоих детей. Чтобы получить страховую пенсию, ей необходимо минимум 15 лет трудового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. При начислении коэффициентов за период ухода за детьми ей будет обеспечено только 8,1 ИПК и три года трудового стажа, независимо от того, родились дети в разные годы или одновременно.

«Это значит, что оставшиеся 21,9 ИПК и 12 лет трудового стажа ей нужно добирать на работе. Так что нововведения совсем не отменяют необходимость работать и зарабатывать трудовой стаж и ИПК где-то еще, кроме ухода за детьми», — сообщила собеседница «Газеты.Ru».

Что важно учитывать при подсчете страхового стажа

Подход к формированию страхового стажа в целом сохранен: он включает как периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы, так и отдельные нестраховые периоды, имеющие социальную значимость, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт управления анализа и развития пенсионных технологий АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» Дмитрий Сапронов.

Ключевое изменение — это переход от фиксированного лимита к учету фактической продолжительности ухода за детьми. Это делает расчет стажа более индивидуальным и учитывающим жизненные обстоятельства. При этом нестраховые периоды, включая уход за детьми, учитываются в установленном законодательством порядке и не заменяют полностью периоды трудовой деятельности. Для формирования устойчивого объема пенсионных прав по-прежнему имеет значение длительность официальной занятости и уплата страховых взносов. Дмитрий Сапронов эксперт управления анализа и развития пенсионных технологий НПФ ГАЗФОНД ПН

Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо:

* достичь пенсионного возраста: в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин;

* накопить не менее 15 лет страхового стажа;

* накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Если хотя бы одно из условий не выполнено, назначается только социальная пенсия.

Что влияет на размер пенсии В Отделении СФР по г. Москве и Московской области пояснили, что на размер пенсии влияет:

• стаж и заработок до 2002 года;

• сумма страховых взносов, начисленных работодателем за период с 2002 по 2014 год;

• количество пенсионных коэффициентов с 2015 года.

«Стаж для пенсии учитывается в календарном порядке, за исключением периодов участия в специальной военной операции в период прохождения военной службы и пребывания в добровольческом формировании — они учитываются в двойном размере. При совпадении нескольких периодов страхового стажа, например осуществления трудовой деятельности и периода ухода за ребенком до полутора лет, в стаж включается один из периодов, который наиболее выгоден», — рассказали в Отделении СФР по Москве и Московской области.

Сколько стажа нужно, чтобы получить максимальную пенсию

Такой вопрос возникает довольно часто. Однако в законодательстве нет понятия «максимальной пенсии» в прямом смысле как фиксированного значения, обратил внимание Дмитрий Сапронов. Размер страховой пенсии формируется индивидуально и зависит от суммы накопленных пенсионных коэффициентов.

«Для назначения страховой пенсии установлен минимальный порог: не менее 15 лет страхового стажа и 30 ИПК. Дальнейшее увеличение размера выплаты зависит от длительности официальной занятости, уровня дохода, с которого уплачиваются страховые взносы, а также от решения самого гражданина о более позднем выходе на пенсию», — пояснил эксперт.

Чтобы накопить больше стажа и пенсионных баллов, Дмитрий Сапронов рекомендует практический подход, который заключается в регулярном контроле своего пенсионного профиля.

В частности, программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет формировать дополнительный капитал независимо от стажа и количества ИПК. Такие инструменты не заменяют страховую пенсию, но дополняют ее, расширяя возможности финансового планирования.

Ярослав Климов, в свою очередь, напоминает: годы неофициальной занятости не просто не приносят пенсионных прав, они их уничтожают.

«Важный инструмент, которым пользуются редко, но совершенно напрасно: более поздний выход на пенсию дает повышающий коэффициент как к фиксированной части выплаты, так и к страховой. Иногда разница в один-два года ожидания оборачивается заметной прибавкой на десятилетия вперед», — подчеркнул он.

В Отделении СФР по г. Москве и Московской области рекомендуют:

* регулярно проверять данные своего индивидуального лицевого счета;

* контролировать, все ли отчисления сделал работодатель;

* работать на полностью законных основаниях, то есть «в белую».

Мы рекомендуем гражданам, достигшим предпенсионного возраста, обратиться в территориальный орган СФР по месту жительства для предварительной оценки имеющихся документов о стаже и заработке. При необходимости сотрудники СФР проверят правильность оформления документов, оценят полноту и достоверность содержащихся в них сведений, а также в случае необходимости окажут содействие в направлении запросов о предоставлении дополнительно документов, подтверждающих страховой стаж или стаж работы с особыми условиями труда. Отделение СФР по г. Москве и Московской области

В случае если между страхователем и СФР заключено соглашение, то осуществить предварительную оценку своих пенсионных прав до предполагаемого выхода на пенсию можно через своего работодателя. Кадровая служба с согласия работника направит в Социальный фонд необходимый пакет документов в электронном виде.