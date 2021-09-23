В России разработали автомобиль, принимающий экзамен на права без инспектора

В Казани разработали первый в мире автомобиль, который принимает экзамен на водительские права в ГИБДД без инспектора. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Машина сама выставляет водителю положенную оценку. Транспортное средство оснащено несколькими камерами, специальными сенсорами, радарами и спутниковой связью.

Как рассказал руководитель проекта Максим Магдалинов, нейросеть автомобиля распознает такие элементы, как дорожную разметку и сигнал светофора, которые недоступны для определения с помощью радара.

Разработчики системы желают исключить субъективный подход инспектора к людям, которые сдают экзамены. Однако сотрудник ГИБДД тоже будет находиться на испытании, чтобы проконтролировать своего электронного коллегу и принять окончательное решение.

Ранее автоэксперт рассказал, как быстро сдать на права.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. Так, для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств из экзамена исключается этап «площадки», он будет включаться в «городскую» часть экзамена. Занимать экзамен будет полчаса, для машины с прицепом — 40 минут.