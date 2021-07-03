В Ростовской области из-за сорвавшегося с грузовика бревна произошло массовое ДТП

В Мясниковском районе Ростовской области в ночь на 3 июля произошло массовое ДТП из-за сорвавшееся с грузовика бревна, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.

Отмечается, что инцидент произошел на 5-м километре автодороги «Чалтырь - Большие Салы».

Согласно предварительной информации, у грузовика МАЗ, который вез бревна, оборвалась державшая их цепь. Одно бревно врезалось в грузовик Toyota, который ехал по встречной полосе, потом в легковой Nissan Note и минивэн Renault Trafic.

«В Renault находились восемь пассажиров и водитель. В результате ДТП один пассажир скончался, один получил травмы и был доставлен в больницу», — рассказал представитель ведомства.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» назвал причину половины смертельных ДТП в Москве.