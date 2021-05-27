Автобус повис на фонарном столбе в Санкт-Петербурге

В Красносельском районе Петербурга автобус наехал на опору освещения и повис на ней. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

По данным петербургского главка МЧС, в результате аварии пострадали три человека. Источник ТАСС в экстренных службах подтверждает эту цифру.

«Автобус врезался в столб, в автобусе находились десять человек. По предварительным данным, трое из них пострадали», - сказал собеседник ТАСС.

Между тем Telegram-канал 112 сообщает о пяти пострадавших пассажирах и водителе автобуса, который оказался зажат в кабине салона.

В настоящее время застрявшего водителя пытаются достать спасатели.