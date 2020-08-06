В Тюмени автобус врезался в книжный магазин

В Тюмени пассажирский автобус врезался в книжный магазин, из-за чего пострадали шесть человек, пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

«Сегодня в Тюмени в районе 17:00 на улице Ямской напротив дома № 59 автобус «ПАЗ» 62-го маршрута въехал в фасад здания, где располагался книжный магазин», — сказали в ГИБДД.

Отмечается, что пострадали шесть пассажиров, в том числе 10-летний ребенок. Раненые находятся в больнице. На месте работают правоохранители, чтобы установить все детали произошедшего.

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