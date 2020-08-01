Смертельная авария произошла на МКАД в Москве

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на МКАД в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Авария произошла на 98-м километре МКАД.

По словам представителя экстренных служб столицы, на востоке столицы столкнулись поливомоечная машина и легковой автомобиль, все трое погибших находились в легковушке.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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