Смертельная авария произошла на МКАД в Москве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на МКАД в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Авария произошла на 98-м километре МКАД.
По словам представителя экстренных служб столицы, на востоке столицы столкнулись поливомоечная машина и легковой автомобиль, все трое погибших находились в легковушке.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи