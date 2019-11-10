Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с 13 пострадавшими в Курской области
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Курская полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием микроавтобуса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Курской области.
На трассе Железногорск – Дмитриев произошло столкновение рейсового микроавтобуса Peugeot, следовавшего по маршруту Курск-Брянск, внедорожника SsangYong и КАМАЗа. В результате ДТП погиб человек, еще 13 пострадали и были госпитализированы.
По предварительным данным, столкновение спровоцировал водитель автомобиля Hover, который выехал на полосу встречного движения.
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