Илона Маска обвинили в нарушении досудебного соглашения

В США Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в нью-йоркский суд для признания нарушения договоренностей главой Tesla Илоном Маском. Об этом сообщает CNBC.

По мнению комиссии, Маск нарушил соглашение с организацией, когда разместил твит о том, что Tesla произведет в этом году примерно 500 тыс. транспортных средств. При этом он мог размещать подобную информацию только после одобрения организации.

Реклама

В заявлении подчеркивается, что Маск разместил не соответствующие действительности сведения о Tesla.

Ранее сообщалось, что Илон Маск взял ипотеку на $61 млн на 30 лет.