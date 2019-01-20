Локомотив столкнулся с автомобилем на переезде в Саратовской области
В Саратовской области локомотив грузового поезда столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на запрещающий сигнал, сообщает РИА «Новости»
ДТП произошло на железнодорожном переезде Новая Липовка на 273-м километре автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка в Саратовском районе Саратовской области.
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В результате пострадали водитель и пассажир автомобиля.
По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Renault Duster выехал под запрещающий световой и звуковой сигнал на железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом грузового состава.
Пострадавшие госпитализированы с травмами.