Локомотив столкнулся с автомобилем на переезде в Саратовской области

В Саратовской области локомотив грузового поезда столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на запрещающий сигнал, сообщает РИА «Новости»

ДТП произошло на железнодорожном переезде Новая Липовка на 273-м километре автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка в Саратовском районе Саратовской области.

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В результате пострадали водитель и пассажир автомобиля.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Renault Duster выехал под запрещающий световой и звуковой сигнал на железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом грузового состава.

Пострадавшие госпитализированы с травмами.