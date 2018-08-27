В Росстате сообщили о снижении средней цены на бензин в июле

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России средние цены на бензин в июле упали на 0,2% по сравнению с июнем. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Отмечается, что в июле в 53 субъектах России фиксировалось снижение потребительских цен на автомобильный бензин. При этом на 0,5% топливо подешевело в 20 субъектах страны, а в Республике Мордовия сразу на 2,0% (в Брянской области — на 1,9%).

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В Росстате добавили, что в 15 субъектах России цены на бензин выросли. В Республике Ингушетия топливо стало дороже на 1,4%, в Чеченской республике — на 1,1%, а в Приморском крае — на 1,2%.

В Москве за указанный период бензин подешевел на 0,1%, а в Петербурге, наоборот, подорожал на 0,1%.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что министерство не ожидает роста цен на бензин и дизельное топливо после повышения акцизов.