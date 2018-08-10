Полиция проводит проверку после ДТП с пьяным подростком на Кубани

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, произошедшего по вине подростка без прав, который находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля на автодороге «Староминская — Ленинградская — Павловская», передает РИА «Новости».

Сообщается, что информация о ДТП поступила в полицию в 5.00 мск. Как установили госавтоинспекторы, подросток двигался в направлении станицы Павловской, когда столкнулся с попутным автомобилем. В результате ДТП 48-летняя местная жительница, которая находилась за рулем второго автомобиля, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с третьим автомобилем, в котором находилась семья из четырех человек, двое из которых — дети.

В результате произошедшего местная жительница находится в реанимации, дети были направлены в травматологическое отделение районной больницы. В отношении виновника аварии был составлен административный протокол. Решение о возбуждении уголовного дела планируется принять после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.