В Подмосковье три человека погибли в ДТП из-за животного

В Московской области в результате ДТП на Минском шоссе три человека погибли и еще двое пострадали. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«В Подмосковье, на 150 км Минского шоссе произошло ДТП с участием автомобилей Skoda и Ford. В результате аварии три человека погибли, еще двое получили травмы. По предварительным данным, причиной происшествия стало выбежавшее на дорогу животное», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, на месте аварии работают сотрудники полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае три человека погибли в результате столкновения автомобиля с лосем.