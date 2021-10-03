ВВС Китая направили 39 самолетов к акватории Тайваня

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 2 октября произвели рекордный по своей массовости вылет к акватории Тайваня. В маневре участвовали 39 самолетов, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Отмечается, что в вылете участвовали в том числе 14 многоцелевых истребителей J-16 и четыре Су-30, а также два разведчика Y-8.

Предыдущий рекорд был поставлен накануне, 1 октября, когда к акватории направили 38 самолетов, из которых 10 истребителей J-16 пролетели на значительное расстояние в южном и юго-восточном воздушном пространстве Тайваня.

По данным агентства, 3 октября к акватории острова направили 16 самолетов.

Ранее в сентябре сообщалось, что министерство обороны Тайваня в докладе парламенту указало, что китайские вооруженные силы могут «парализовать» оборону Тайваня и осуществлять полный контроль над их развертыванием.

Военные не исключили, что Китай может начать «мягкие и жесткие электронные атаки», которые будут выражаться в том числе в блокировании коммуникаций через западную часть первой цепи островов, которая проходит от Японского архипелага через Тайвань и до Филиппин.

Хотя Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов, согласно официальной позиции КНР и России, остров считается одной из китайских провинций.