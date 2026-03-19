Венгрия поставила ультиматум Евросоюзу по Украине

Орбан: Венгрия не поддержит решения ЕС в пользу Украины из-за нефти
Венгрия отказывается поддерживать решения Евросоюза в пользу Украины, пока Киев не разблокирует поставки нефти по «Дружбе». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан журналистам перед началом саммита ЕС, передает РИА Новости.

Он отметил, что хотел бы получать через этот трубопровод нефть, «которую сейчас блокируют украинцы».

«Я никогда не поддержу какие-либо решения здесь в пользу Украины, пока венгры по-прежнему не получают принадлежащую нам нефть», — добавил венгерский премьер.

18 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ходе саммита ЕС не поддержит заключения, которые будут касаться Украины, из-за отсутствия пункта о ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Как он сказал, Братислава просила Брюссель внести в итоговый документ положения, в которых бы шла речь о «Дружбе». Однако в ЕС отказались пойти навстречу Словакии.

Очередной саммит ЕС проходит в Брюсселе с 19 по 20 марта. По словам авторов статьи, он может стать одним из самых насыщенных за последнее время.

Ранее в ЕС назвали необъятным документ, который могут принять на саммите лидеров.

 
