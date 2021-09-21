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Палубники МиГ-29 сменят Су-33 и Су-25 на наземной базе в Крыму

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Минобороны России/РИА «Новости»

Ротация отдельных корабельных истребительных авиаполков (ОКИАП) морской авиации Северного флота пройдет на наземном испытательном тренировочном комплексе в Саках, в Крыму. Это произойдет в ближайшие дни, пишет ТАСС на ссылкой на источник.

279-й ОКИАП на самолетах Су-33 и Су-25УТГ вернется на базовый аэродром флота. Его сменит 100-й ОКИАП на самолетах МиГ-29К/КУБ.

Комплекс в Крыму будет впервые использован для подготовки палубных летчиков сразу двух ОКИАП.

Самолеты 279-го ОКИАП прибыли на полуостров в начале августа текущего года.

В мае 2021 года подписан контракт на ремонт и модернизацию комплекса. Он представляет собой аналог авианосца «Адмирал Кузнецов». Его стоимость составляет около 500 млн рублей.

Саки — военный аэродром первого класса в Крыму, на котором находится учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки летного состава палубной авиации. Комплексы предназначены для отработки взлета и посадки самолетов.

Наземный испытательный тренировочный комплекс «НИТКА» в Крыму впервые был использован для подготовки палубных летчиков сразу двух авиаполков морской авиации Северного флота.

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