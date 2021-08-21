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В МИД удивились отказу Испании пустить корабли ВМФ России в порт Сеуты

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РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва выражает удивление отказом властей Испании разрешить заход кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России в порт города Сеута. Ее комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, В Москве с недоумением узнали об отказе компетентных властей Испании выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России в порт Сеуты. Она указала, что эта ситуация смотрится «по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты».

Как отметила Захарова, такие действия Мадрида противоречат духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию.

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» встали на якорь в 46 км от побережья Алжира после того, как Испания запретила им зайти в порт Сеута.

Визиты кораблей ВМФ РФ в Сеуту являлись обычной практикой в период 2010-2016 гг. Тогда насчитывалось порядка 60 заходов военных кораблей всех типов с экипажем более 10 000 человек.

Эта практика была временно приостановлена в октябре 2016 года из-за возражений Великобритании, которая подвергла Испанию критике за материально-техническую поддержку судов, принимавших участие в российских операциях в Сирии.

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