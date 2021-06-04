Рогозин заявил, что зарубежные астронавты на МКС вели военные эксперименты

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что зарубежные астронавты, в частности американские, проводили на Международной космической станции (МКС) эксперименты в интересах военных. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что российские космонавты тоже в первое время вели эксперименты на МКС от Минобороны, однако они не были связаны с применением оружия.

По его словам, космонавты наблюдали за определенными участками Земли.

«Программа МКС это не запрещала никогда. Другое дело, что когда у вас станция международная, то вы друг за другом подглядываете. Поэтому вы ограничены в свободе проведения каких-то экспериментов», — сказал Рогозин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее Рогозин исключил полеты российских космонавтов на американских кораблях.