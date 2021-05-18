Около 3,7 тысячи ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала конфликта

Около 3,7 тысячи ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала вооруженного конфликта, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что не менее 540 из них упали внутри анклава.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 мая со стороны сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 90 ракет. Отмечается, что около 20 ракет упали в самом секторе Газа. Израильской системе противовоздушной обороны «Железный купол» удалось перехватить десятки ракет.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.