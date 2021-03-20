Военные России следят за эсминцем США «Томас Хаднер» в Черном море

Силы Черноморского флота следят за эсминцем США «Томас Хаднер», зашедшим в акваторию Черного моря. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны «Томас Хаднер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта 2021 года», — сказали в центре.

На корабле могут находиться 56 крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»). Дальность действия ракет достигает 1,6 тыс. км. Вход в акваторию Черного моря был зафиксирован в 18.55 мск.

6-й оперативный флот сообщал, что корабль будет находиться в Черном море «для проведения операций по обеспечению безопасности на море».

В пятницу, 19 марта, в акватории Черного моря был зафиксирован ракетный крейсер ВМС США Monterey («Монтерей»), который тоже может нести крылатые ракеты Tomahawk.