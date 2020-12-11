Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем

Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух в связи с приближением к российской границе над Беринговым морем самолета-разведчика ВВС Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной, входящий в Минобороны России.

По данным военных, 11 декабря российские средства контроля засекли в воздухе над нейтральными водами Берингова моря цель, приближающуюся к государственной границе РФ.

Для недопущения нарушения госграницы в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

Цель была идентифицирована как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Экипаж российского истребителя сопроводил его, добавили в НЦУО.

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