Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Карабахе

Азербайджанская сторона готова прекратить огонь в зоне нагорно-карабахского конфликта, если Армения предложит план вывода своих войск из региона, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Азербайджанский лидер согласился, что урегулирование конфликта должно вестись через диалог, однако для диалога должна быть основа.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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