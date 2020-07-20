ПВО Сирии отражает ракетную атаку на Дамаск

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям, появившимся в небе над Дамаском. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правительственный телеканал «Аль-Ихбария».

По данным телеканала, за нападение ответственен Израиль. Удары наносятся по объектам в сирийской столице и ее окрестностях.

Отмечается, что сирийские военные успешно отражают атаку и успели сбить несколько ракет до того, как они достигли земли. Других подробностей не приводится.

Израильские военные регулярно атакуют сирийские объекты, объясняя это желанием не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. Речь идет, в первую очередь, о ливанском движении «Хезболла», которое воюет в регионе на стороне президента Сирии Башара Асада и контролируется Тегераном.

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