На Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о новой крылатой противокорабельной ракете Р-360, которая способна долететь до российских кораблей в Новороссийске. Соответствующее заявление он сделал статье для издания «Деловая столица».

Он отметил, что ракета принадлежит к комплексу «Нептун».

Эксперт выразил мнение, что данная ракета якобы обладает возможностью поражения целей вокруг Крымского полуострова, а также кораблей России, находящихся в порту Новороссийска.

По его мнению, головка самонаведения ракеты якобы имеет характеристики лучше, чем российский аналог Х-35.

Однако Жирохов не исключил возможные проблемы с серийным производством «Нептунов» из-за ухудшенного финансового положения Украины.