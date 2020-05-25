Военные из РФ и Сирии провели совместное учение в порту Тартус

Военнослужащие ВМФ России и ВМС Сирии провели совместное учение по защите от банды диверсантов порта Тартус, где находится военно-морская база РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пункта базирования Тартус Вячеслава Родионова.

По его словам, во время совместного тактического учения были отработаны вопросы универсальной обороны пункта базирования Тартус.

«Все цели спланированного учения достигнуты», — сказал Родионов.

Он отметил, что по итогам учения ВМФ России и ВМС Сирии «по охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы».

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