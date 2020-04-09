США заявили о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски

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Американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря у берегов Аляски 8 апреля, заявили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки на официальной странице в Twitter.

По заявлению военного ведомства, российские самолеты не нарушали воздушного пространства США, однако вошли в зону действия ПВО на Аляске.

«Российские самолеты были перехвачены в Беринговом море, к северу от Алеутских островов, и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады», — пояснили военные.

Ил-38 — противолодочный самолет ВКС России. Сфера его применения — уничтожение подводных лодок, разведка на море и поисково-спасательные операции.

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