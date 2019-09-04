Le Monde рассказала о совместном производстве вертолетов России и Индии

Новый российский вертолет Ка-226Т стал воплощением геополитической и промышленной глобализации. Об этом пишет Le Monde.

Отмечается, что на фоне роста сотрудничества России и Индии стороны должны продолжить переговоры по поводу приобретения этих вертолетов для индийской армии. Речь идет о сделке в $1 млрд. Российская сторона рассчитывает, что подписание контракта состоится до конца 2019 года. Проект легкого многоцелевого вертолета имеет значение и для модернизации российского парка машин. Согласно российско-индийскому рамочному соглашению, первые 40 вертолетов будут выпущены в России, еще 140 — в Индии.

Как сообщает газета, при этом вертолеты оснащены французскими двигателями. Военное сотрудничество с Россией ограничено из-за наложенных Западом санкционных ограничений, но российская сторона не видит в этом в проблемы, так как клиентом является армия Индии. Власти Франции подтвердили компании-производителю двигателей, что проблем не возникнет. Кроме того, можно будет отследить, что вертолеты используются индийской стороной.