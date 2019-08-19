Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском

Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что российские танки не участвовали в сражении под Иловайском в 2014 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в боях была задействована бывшая техника украинских военных, которую они оставили, покидая Донбасс.

«Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова», — добавил Басурин.

Также он сказал, что в сражении могли принимать участие танки Т-72 и Т-80, которые ранее находились в распоряжении ВСУ. Замначальника отметил, что на территории Донецкой области были склады с военной танковой техникой, один из них — под Артемовском.

Ранее британские исследователи заявили, что собрали ряд доказательств участия российских военных в боях под Иловайском пять лет назад.