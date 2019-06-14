ФСБ задержала сторонника ИГ в Забайкалье

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ схватили сторонника террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФСБ.

Как отмечается, 23-летний россиянин, который является сторонником ИГ, приехал в Читу для того, чтобы незаконно приобрести оружие и боеприпасы. Однако его поймали.

По имеющимся данным, также задержанный пропагандировал терроризм «с использованием средств анонимизации и методов конспирации».

В ФСБ добавили, что в настоящее время против россиянина возбуждено уголовное дело, устанавливаются преступные связи.

Ранее сообщалось, что троих мужчин задержали за финансирование ИГ в Твери.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.