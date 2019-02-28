В ООН заявили о победе над ИГ

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в РФ) побеждена, передает РИА «Новости».

«Задачи, связанные с достижением мира, огромны по своим масштабам и сложности. ИГ побеждена «на земле», но опыт подсказывает, что она может возродиться», — сказал Педерсен.

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Он добавил, что видит свою работу в «устойчивом диалоге с сирийскими сторонами в достижении безопасной, нейтральной, спокойной обстановки».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.