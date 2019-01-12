Полковник ВСУ заявил о недееспособности украинской армии

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Полковник запаса Вооруженных сил Украины(ВСУ) Святослав Стеценко заявил о недееспособности украинской армии. Об этом сообщает Nation News.

По его словам, Киев может противостоять России только на словах.

Военный подчеркнул, что армия страны не может ни воевать, ни защитить государство.

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Он заключил, что Украина «не способна постоять за себя».

Ранее источник сообщил о продлении следствия по делу украинских моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.