Telegraph: Британия намерена создать новые военные базы после Brexit

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал о планах страны создать две новые военные базы после выхода страны из состава Евросоюза. Об этом он сказал The Daily Telegraph.

По словам министра, Британия должна показать другим странам, что снова превращается в «глобальную державу» и отказывается от сворачивания военных баз.

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«Я уделяю большое внимание вопросу о том, как мы можем максимально увеличить количество наших сил и средств передового базирования, создавая факторы сдерживания, при этом также обеспечивая британское присутствие», — заявил Уильямсон.

Он уточнил, что военные базы могут быть созданы на Дальнем Востоке или в Карибском море.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские военные играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от «российского вторжения».