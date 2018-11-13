Трамп возмутился статьей о ракетной программе КНДР

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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что сведения газеты The New York Times о производстве ракет в КНДР являются «ошибочными».

По данным издания, власти Северной Кореи продолжают совершенствовать свои ракетные полигоны, несмотря на заявления о сворачивании ракетной программы.

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Трамп в свою очередь заявил, что американским властям «все известно» про полигоны, о которых идет речь в статье, и заверил, что там не сообщается «ничего нового».

«Просто очередные фейковые новости», — заключил Трамп.

Также он пообещал, что первый сообщит о любых проблемах в переговорах с КНДР.

Ранее телеканал NBC сообщал, что Северная Корея продолжает работать над программой баллистических ракет.