В Пентагоне сравнили угрозу от России и Китая

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что через несколько лет Россия будет представлять намного меньшую угрозу для страны, чем Китай, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет о 2025-2035 годах. По мнению Данфорда, Россия «вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас».

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«Там снижаются демографические и экономические показатели. И я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025–2035 годах, как Китай», — сказал он.

Ранее Япония и США провели учения на случай вторжения Китая.