Эрдоган объявил о взятии Африна турецкими военными
Турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль сирийский город Африн. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
По его словам, город был полностью взят в 08.30 по местному времени (09.30 мск).
Реклама
Ранее оппозиционная сирийская группировка «Свободная сирийская армия» заявила о взятии Африна.
В январе этого года Анкара начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском регионе Африн.