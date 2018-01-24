СМИ: Россия и Индия не могут договориться по поставкам С-400

Переговоры России с Индией о покупке пяти противоракетных комплексов С-400 «Триумф» стоимостью более $5 млрд зашли в тупик. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера в минобороны Индии.

Ведомство не пришло к соглашению с Рособоронэкспортом и производителем систем, концерном «Алмаз-Антей» насчет цены, обучения, сервисного обслуживания и передачи технологий ракет, рассказал источник.

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«Россия требует $5,5 млрд за пять расчетов С-400, очень высокую плату за обучение, а также отказывается передавать технологии трех типов управляемых ракет», – сказал офицер.

Он добавил, что еще не было сформировано предложение по обслуживанию и пакету запчастей к комплексам.

Еще один чиновник минобороны сказал, что окончательный контракт в ближайшее время не подпишут, а Индия не заплатит больше $4,5 млрд за системы. Он подчеркнул, что сделка будет учитывать политику «сделано в Индии» в отношении производства запчастей, управляемых ракет и пакета пожизненного обслуживания.

Рособоронэкспорт ситуацию не прокомментировал.

В августе 2017 года сообщалось, что Рособоронэкспорт приступил к исполнению контракта на поставку ракетных систем С-400 Китаю.